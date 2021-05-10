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На Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений
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10 мая 2021, 10:01 6

На Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений

10 мая 2021, 10:01 6
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Во время плановых полетов БПЛА миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка и Светлый Луч.

Возле населенных пунктов Железное и Калиново наблюдатели Миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.

По состоянию на 7 часов утра, 10 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Напомним, 9 мая в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вражеских провокаций и обстрелов вдоль линии разграничения не зафиксировано.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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