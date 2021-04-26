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Сутки в ООС: зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
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26 апреля 2021, 08:36 57

Сутки в ООС: зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений

26 апреля 2021, 08:36 57
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское, боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

По состоянию на 7 часов утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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