Сутки в ООС: зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское, боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

По состоянию на 7 часов утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.