За добу три порушення: бойовики обстріляли сили ООС із заборонених озброєнь
Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.
Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 4 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, 24 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.