17:39  25 квітня
Львівщина вийде з "червоної" зони з завтрашнього дня
13:36  25 квітня
На Одещині в покинутому колодязі знайшли тіла місцевих жителів
18:11  25 квітня
За добу три порушення: бойовики обстріляли сили ООС із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2021, 18:11 32

За добу три порушення: бойовики обстріляли сили ООС із заборонених озброєнь

25 квітня 2021, 18:11 32
Читайте также на русском языке
​​​​​​​Втрат серед українських військових немає
​​​​​​​Втрат серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 4 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 24 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram