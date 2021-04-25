17:39  25 апреля
Львовщина выйдет из "красной" зоны с завтрашнего дня
18:59  25 апреля
Четыре трупа на Одесчине: появились первые подробности гибели людей
18:11  25 апреля
За сутки три нарушения: боевики обстреляли силы ООС из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2021, 18:11 39

За сутки три нарушения: боевики обстреляли силы ООС из запрещенных вооружений

25 апреля 2021, 18:11 39
Читайте також українською мовою
​​​​​​​Потерь среди украинских военных нет
​​​​​​​Потерь среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении текущих суток, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи поселка Пивденное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Неподалеку населенного пункта Пески оккупанты дважды совершили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram