За сутки три нарушения: боевики обстреляли силы ООС из запрещенных вооружений
На протяжении текущих суток, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи поселка Пивденное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Неподалеку населенного пункта Пески оккупанты дважды совершили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Напомним, 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.