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Доба на Донбасі пройшла без втрат: бойовики гатили з гранатометів та кулеметів
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25 квітня 2021, 10:09 2

Доба на Донбасі пройшла без втрат: бойовики гатили з гранатометів та кулеметів

25 квітня 2021, 10:09 2
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Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, 24 квітня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики

 
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