Сутки на Донбассе прошли без потерь: боевики били из гранатометов и пулеметов

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 24 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, 24 апреля на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.