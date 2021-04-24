Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ
У суботу, 24 квітня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.
Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій наших захисників з ручних протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в ООС.
Наголошується, що про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 квітня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 24, 2021
Нагадаємо, минулої доби окупанти 20 разів обстріляли позиції ЗСУ.