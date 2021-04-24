17:02  24 квітня
У центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі
15:08  24 квітня
У Києві викрили шахраїв на розкраданні 96 млн грн інвестицій
18:14  24 квітня
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2021, 18:14 5

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ

24 квітня 2021, 18:14 5
Читайте также на русском языке
Ніхто з українських військових не постраждав
Ніхто з українських військових не постраждав
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу, 24 квітня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій наших захисників з ручних протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в ООС.

Наголошується, що про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 квітня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 24, 2021

Нагадаємо, минулої доби окупанти 20 разів обстріляли позиції ЗСУ.

ООС Україна війна військові обстріли

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua