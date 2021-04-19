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19 квітня 2021, 10:45 6

Засідання ТКГ щодо Донбасу перенесли: ЗМІ дізналися, на коли і чому

19 квітня 2021, 10:45 6
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Зустріч перенесли на 20 квітня
Зустріч перенесли на 20 квітня
Фото з відкритих джерел
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Екстрене засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, заплановане на понеділок, 19 квітня, перенесли на вівторок, 20 квітня, оскільки представники ОБСЄ до нього не готові.

Про це з посиланням на власне джерело в групі з організації переговорів повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

Екстрене засідання підгрупи з безпеки ТКГ по Донбасу проведуть у зв'язку з ситуацією, що загострилася на лінії розмежування. За інформацією джерела, через неготовність представників ОБСЄ засідання перенесли з понеділка на вівторок. Зустріч пройде в режимі відеоконференції.

Також повідомляється, що ще одну відеоконференцію ТКГ вирішено провести 27 або 28 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Донбас Україна перемовини ТКГ Луганська область

 
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