Засідання ТКГ щодо Донбасу перенесли: ЗМІ дізналися, на коли і чому

Зустріч перенесли на 20 квітня

Зустріч перенесли на 20 квітня

Фото з відкритих джерел

Екстрене засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, заплановане на понеділок, 19 квітня, перенесли на вівторок, 20 квітня, оскільки представники ОБСЄ до нього не готові.

Про це з посиланням на власне джерело в групі з організації переговорів повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

Екстрене засідання підгрупи з безпеки ТКГ по Донбасу проведуть у зв'язку з ситуацією, що загострилася на лінії розмежування. За інформацією джерела, через неготовність представників ОБСЄ засідання перенесли з понеділка на вівторок. Зустріч пройде в режимі відеоконференції.

Також повідомляється, що ще одну відеоконференцію ТКГ вирішено провести 27 або 28 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки.