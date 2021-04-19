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19 апреля 2021, 10:45 6

Заседание ТКГ относительно Донбасса перенесли: СМИ узнали, на когда и почему

19 апреля 2021, 10:45 6
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Встречу перенесли на 20 апреля
Встречу перенесли на 20 апреля
Фото из открытых источников
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Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на понедельник, 19 апреля, перенесли на вторник, 20 апреля, поскольку представители ОБСЕ к нему не готовы. 

Об этом со ссылкой на собственный источник в группе по организации переговоров сообщает "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбассу проведут в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. По информации источника, из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесли с понедельника на вторник. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Также сообщается, что еще одну видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

Напомним, 16 апреля Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Донбасс Украина переговоры ТКГ Луганская область

 
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