Заседание ТКГ относительно Донбасса перенесли: СМИ узнали, на когда и почему
Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на понедельник, 19 апреля, перенесли на вторник, 20 апреля, поскольку представители ОБСЕ к нему не готовы.
Об этом со ссылкой на собственный источник в группе по организации переговоров сообщает "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.
Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбассу проведут в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. По информации источника, из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесли с понедельника на вторник. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
Также сообщается, что еще одну видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.
Напомним, 16 апреля Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности.