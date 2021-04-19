Заседание ТКГ относительно Донбасса перенесли: СМИ узнали, на когда и почему

Встречу перенесли на 20 апреля

Встречу перенесли на 20 апреля

Фото из открытых источников

Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на понедельник, 19 апреля, перенесли на вторник, 20 апреля, поскольку представители ОБСЕ к нему не готовы.

Об этом со ссылкой на собственный источник в группе по организации переговоров сообщает "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбассу проведут в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. По информации источника, из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесли с понедельника на вторник. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Также сообщается, что еще одну видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

Напомним, 16 апреля Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности.