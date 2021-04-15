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В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики
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15 квітня 2021, 08:11 7

В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики

15 квітня 2021, 08:11 7
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Фото: з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 14 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове - з великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений. Окрім того, підрозділами ЗСУ зафіксовані випадки проведення інженерних робіт окупантами.

Станом на 7 годину ранку, 15 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас бойовики військова техніка обстріли

 
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