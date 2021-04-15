В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Фото: из открытых источников

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельске противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а возле поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорськ враг дважды осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен. Кроме того, подразделениями ВСУ зафиксированы случаи проведения инженерных работ оккупантами.

По состоянию на 7 часов утра, 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.