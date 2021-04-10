Бойовики здійснили 6 обстрілів сил ООС: задіяли гранатомети та міномети

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 10 квітня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 обстрілів по позиціях українських захисників, та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", бойовики здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське бойовики обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан -10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Передислокація військової техніки та озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО, так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, 10 квітня через обстріл бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу, наразі він у лікарні.