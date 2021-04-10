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10 квітня 2021, 15:29 263

На Донбасі поранили українського бійця

10 квітня 2021, 15:29 263
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Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню
Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню
Фото: з відкритих джерел
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Через обстріл бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу, наразі він у лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості.

Зазначається, що про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом 9 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Донбас ООС війна ушпиталення бойовики поранення

 
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