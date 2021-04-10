На Донбасі поранили українського бійця

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню

Фото: з відкритих джерел

Через обстріл бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу, наразі він у лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості.

Зазначається, що про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом 9 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.