10:41  10 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано почти 400 смертей
16:01  10 апреля
В Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами
18:52  10 апреля
Боевики осуществили 6 обстрелов сил ООС: задействовали гранатометы и минометы
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2021, 18:52 39

Боевики осуществили 6 обстрелов сил ООС: задействовали гранатометы и минометы

10 апреля 2021, 18:52 39
Читайте також українською мовою
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении текущих суток, 10 апреля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили обстрел неподалеку от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от поселка Майорское, боевики обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское было зафиксировано пролет вражеского БПЛА Орлан -10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения.

Напомним, 10 апреля из-за обстрела боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице.

Донбасс ООС война обстрел военная техника ранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua