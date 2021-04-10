Боевики осуществили 6 обстрелов сил ООС: задействовали гранатометы и минометы

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников

Фото: из открытых источников

На протяжении текущих суток, 10 апреля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили обстрел неподалеку от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от поселка Майорское, боевики обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское было зафиксировано пролет вражеского БПЛА Орлан -10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения.

Напомним, 10 апреля из-за обстрела боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице.