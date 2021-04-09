На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрелы гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле поселка Невельске – станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении штаба.

В районе населенного пункта Водяное, противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 7 часов утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня, 9 раз противник стрелял по позициям украинских защитников и совершил 2 обстрелы гражданской инфраструктуры.