08:59  07 квітня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили понад 15 тисяч нових випадків
10:51  07 квітня
Авто, квартира або земля: майже сто "слуг" суттєво покращили свій матеріальний стан за 2020 рік
08:11  07 квітня
На Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму "тиші": загинуло двоє українців
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2021, 08:11 6

На Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму "тиші": загинуло двоє українців

07 квітня 2021, 08:11 6
Читайте также на русском языке
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь  
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь  
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

ООС Донбас військова техніка бойовики війна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua