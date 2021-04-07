На Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму "тиші": загинуло двоє українців

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.