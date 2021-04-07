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На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
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07 апреля 2021, 08:11 1

На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев

07 апреля 2021, 08:11 1
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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Близ населенных пунктов Пески и Опытное, оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово, российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

ООС Донбасс военная техника боевики война

 
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