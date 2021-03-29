Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов наших позиций, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В частности, возле населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по нашим защитникам противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Южный и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм

В направлении населенного пункта Луганское, врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.

По состоянию на 7 часов утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так неподалеку Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.