Бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші": за добу зафіксовано 4 обстріли
Протягом минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь по українським захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Також вівся обстріл з ручних протитанкових гранатометів неподалік Лебединського.
Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - зазначають у штабі.
Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.