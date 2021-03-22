Бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші": за добу зафіксовано 4 обстріли

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь по українським захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Також вівся обстріл з ручних протитанкових гранатометів неподалік Лебединського.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.