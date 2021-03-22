Боевики на Донбассе снова нарушили режим "тишины": за сутки зафиксировано 4 обстрела

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье. Также велся обстрел из ручных противотанковых гранатометов неподалеку Лебединского.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Богдановки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано два враждебных обстрелы позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное.