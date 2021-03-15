За сутки в ООС зафиксировали 13 обстрелов: есть раненый

Боевики били из всех видов вооружения

Боевики били из всех видов вооружения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Неподалеку Катериновки, российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций наших военных из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов", - добавляют в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от поселка Лебединский. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напоминаем, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС 9 раз обстреляли подразделения украинских военных.