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Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
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12 березня 2021, 08:11 5

Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця

12 березня 2021, 08:11 5
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Українські воїни відкривали вогонь у відповідь
Українські воїни відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Окупанти застосували по нашим воїнам гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я - задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що метою дій окупантів, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски збройні формування РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, втрат немає.

Донбас бойовики обстріл військова техніка ООС

 
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