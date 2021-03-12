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Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
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12 марта 2021, 08:11 4

Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий

12 марта 2021, 08:11 4
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Украинские воины открывали огонь в ответ
Украинские воины открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка – из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты применили по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие огня в ответ и последующего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, потерь нет.

Донбасс боевики обстрел военная техника ООС

 
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