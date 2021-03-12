Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий

Украинские воины открывали огонь в ответ

Украинские воины открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка – из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты применили по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие огня в ответ и последующего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, потерь нет.