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На Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, втрат немає - штаб
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11 березня 2021, 18:33 8

На Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, втрат немає - штаб

11 березня 2021, 18:33 8
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Ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів
Ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів
Фото: із відкритих джерел
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11 березня, упродовж доби окупаційні війська, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, двічі обстрілювали позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Бойовики порушили режим припинення вогню, обстрілявши наші позиції з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Пищевик, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, - розповіли в штабі ООС.

Зазначається, що бойових втрат серед українських воїнів немає, на інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС також розповіли, що за добу сапери на Донбасі розмінували майже 5.5 гектарів території та передали на знищення 127 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики в зоні операції Об'єднаних сил чотири рази порушували режим припинення вогню.

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