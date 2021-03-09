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Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
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09 березня 2021, 08:11 18

Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів

09 березня 2021, 08:11 18
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Бойових втрат серед українських воїнів немає
Бойових втрат серед українських воїнів немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. А неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища Піски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї.

До того ж в районі селища Лебединське противник обстрілював позиції сил ООС зі станкового протитанкового гранатомета. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Збройні формування РФ та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС бойовики тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.

Донбас ООС військова техніка бойовики обстріли

 
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