Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів

Бойових втрат серед українських воїнів немає

Бойових втрат серед українських воїнів немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. А неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища Піски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї.

До того ж в районі селища Лебединське противник обстрілював позиції сил ООС зі станкового протитанкового гранатомета. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Збройні формування РФ та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС бойовики тричі обстріляли підрозділи Збройних Сил України.