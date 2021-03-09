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Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
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09 марта 2021, 08:11 16

Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов

09 марта 2021, 08:11 16
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Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Луганское, захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. А недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия.

К тому же в районе поселка Лебединское противник обстреливал позиции сил ООС из станкового противотанкового гранатомета. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают систематически игнорировать подписаны 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС боевики трижды обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины.

Донбасс ООС военная техника боевики обстрелы

 
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