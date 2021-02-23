Загострення на Донбасі: в ООС заявляють про 2 вбитих та 3 ранених військовослужбовців

Бойовики гатили з усіх видів озброєння

Бойовики гатили з усіх видів озброєння

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

В передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню.