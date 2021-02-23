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23 февраля 2021, 09:19 2103

Трое украинских военнослужащих стали жертвами пожара в блиндаже

23 февраля 2021, 09:19 2103
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Двое военнослужащих погибли на месте, а третий умер в ожоговом центре
Двое военнослужащих погибли на месте, а третий умер в ожоговом центре
Фото: из открытых источников
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В результате пожара, который произошел в блиндаже одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу бригады в Facebook.

Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел еще 20 февраля, однако тела погибших обнаружили лишь 22 февраля во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Известно, что ОМПБр - военное соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Базируется в городе Конотоп Сумской области.

Напомним, 22 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

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