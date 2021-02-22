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Бойових втрат немає: у штабі ООС відзвітувались за обстановку на Донбасі
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22 лютого 2021, 08:11 217

Бойових втрат немає: у штабі ООС відзвітувались за обстановку на Донбасі

22 лютого 2021, 08:11 217
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Від початку доби не зафіксовано жодних порушень
Від початку доби не зафіксовано жодних порушень
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 22 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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