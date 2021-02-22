Боевых потерь нет: в штабе ООС отчитались за обстановку на Донбассе
В течение минувших суток, 21 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.