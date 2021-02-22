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Боевых потерь нет: в штабе ООС отчитались за обстановку на Донбассе
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22 февраля 2021, 08:11 215

Боевых потерь нет: в штабе ООС отчитались за обстановку на Донбассе

22 февраля 2021, 08:11 215
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С начала суток не зафиксировано никаких нарушений
С начала суток не зафиксировано никаких нарушений
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 21 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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