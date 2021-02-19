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На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС
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19 февраля 2021, 08:11 38

На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС

19 февраля 2021, 08:11 38
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Боевых потерь среди украинских военных нет
Боевых потерь среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Южного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска - из стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

ООС Донбасс боевики военная техника война

 
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