ООС: за добу сім порушень, поранено українського військовослужбовця

Стан здоров’я пораненого - задовільний

Стан здоров’я пораненого - задовільний

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили у штабі.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.