ООС: за сутки семь нарушений, ранили украинского военнослужащего

Состояние здоровья раненого удовлетворительное

Состояние здоровья раненого удовлетворительное

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия.

В результате этого украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Вблизи Водяного, что на Приазовье противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.