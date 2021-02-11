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ООС: за сутки семь нарушений, ранили украинского военнослужащего
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11 февраля 2021, 08:11 83

ООС: за сутки семь нарушений, ранили украинского военнослужащего

11 февраля 2021, 08:11 83
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Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия.

В результате этого украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Вблизи Водяного, что на Приазовье противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

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