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На Донбассе неспокойно: двое украинских военных получили ранения
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06 февраля 2021, 18:49 69

На Донбассе неспокойно: двое украинских военных получили ранения

06 февраля 2021, 18:49 69
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Раненым оказана оперативная помощь, их состояние здоровья - удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Также, вблизи Луганского противник осуществил дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС война обстрел оружие боевики конфликт

 
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