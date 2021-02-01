18:18  01 лютого
СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов
16:57  01 лютого
Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат
17:50  01 лютого
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 18:42 85

На Донбасі зник український військовий, він може бути у полоні бойовиків

01 лютого 2021, 18:42 85
Читайте также на русском языке
Це сталося під час його чергування
Це сталося під час його чергування
Facebook
Читайте также
на русском языке

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичної групи "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Зникнення бійця помітили ще ввечері 28 січня під час перевірки особового складу, проте пошук не дав результатів.

"Військовий зник під час чергування на одному зі взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав", - відзначають у підрозділі.

За наявною у "Сходу" інформацією, боєць зараз знаходиться на окупованій території. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин.

Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини в районі...

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Monday, February 1, 2021

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, 28 січня на окуповану територію нібито перейшов військовослужбовець першої танкової бригади Збройних сил України Анатолій Тараненко. Представники бойовиків заявили, що він нібито втік, але на окупованій території "його життю нічого не загрожує".

При цьому оперативно-тактичне угруповання "Схід" у своєму повідомленні не уточнює ім'я бійця, який зник з бойового поста.

Раніше стало відомо, скільки українців незаконно утримують на Донбасі.

Донбас ООС Україна війна окупанти

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua