На Донбасі зник український військовий, він може бути у полоні бойовиків

Це сталося під час його чергування

Це сталося під час його чергування

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На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичної групи "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Зникнення бійця помітили ще ввечері 28 січня під час перевірки особового складу, проте пошук не дав результатів.

"Військовий зник під час чергування на одному зі взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав", - відзначають у підрозділі.

За наявною у "Сходу" інформацією, боєць зараз знаходиться на окупованій території. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин.

Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини в районі... Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Monday, February 1, 2021

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, 28 січня на окуповану територію нібито перейшов військовослужбовець першої танкової бригади Збройних сил України Анатолій Тараненко. Представники бойовиків заявили, що він нібито втік, але на окупованій території "його життю нічого не загрожує".

При цьому оперативно-тактичне угруповання "Схід" у своєму повідомленні не уточнює ім'я бійця, який зник з бойового поста.

Раніше стало відомо, скільки українців незаконно утримують на Донбасі.