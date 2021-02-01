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01 лютого 2021, 09:42 162

На окупованому Донбасі заявили про отримання російської вакцини від COVID-19

01 лютого 2021, 09:42 162
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Партії вакцини будуть надходити на регулярній основі
Партії вакцини будуть надходити на регулярній основі
Фото: з відкритих джерел
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Окупаційна "влада" так званої "ДНР" заявила про отримання першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як передає RegioNews, про це пишуть "Новости Донбасса".

Так, глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін заявив, що в Донецьк було доставлено кілька тисяч доз вакцини. За його словами, тепер партії вакцини будуть надходити на регулярній основі.

Він додав, що з доставкою "Спутника V" починається вакцинація на підконтрольній угрупованню території.

Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.

Донбас вакцина бойовики окупанти Донецьк

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