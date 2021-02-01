На окупованому Донбасі заявили про отримання російської вакцини від COVID-19
Партії вакцини будуть надходити на регулярній основі
Партії вакцини будуть надходити на регулярній основі
Окупаційна "влада" так званої "ДНР" заявила про отримання першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Як передає RegioNews, про це пишуть "Новости Донбасса".
Так, глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін заявив, що в Донецьк було доставлено кілька тисяч доз вакцини. За його словами, тепер партії вакцини будуть надходити на регулярній основі.
Він додав, що з доставкою "Спутника V" починається вакцинація на підконтрольній угрупованню території.
Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера