У МОЗ запевняють, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця

Там кажуть, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення

Там кажуть, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення

Фото: МОЗ

В Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Як пише RegioNews, про це онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцинація буде проводитися в кабінетах щеплень при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Також паралельно працюватимуть мобільні бригади, які будуть виїжджати в установу охорони здоров'я та організовані колективи - школи, підприємства.

"На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ", - сказав Ляшко.

Він додав, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення.

Також Ляшко зазначив, що у другій половині 2021 року на ринку буде більша кількість вакцин від COVID і вони будуть дешевші. Це дозволить зробити щеплення більшій кількості людей.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області.