На оккупированном Донбассе заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Партии вакцины будут поступать на регулярной основе

Партии вакцины будут поступать на регулярной основе

Фото: из открытых источников

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" заявила о получении первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как передает RegioNews, об этом пишут "Новости Донбасса".

Так, глава боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что в Донецк было доставлено несколько тысяч доз вакцины. По его словам, теперь партии вакцины будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставкой "Спутника V" начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории.

Напомним, ранее в Минздраве заверили, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.