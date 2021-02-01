На оккупированном Донбассе заявили о получении российской вакцины от COVID-19
Партии вакцины будут поступать на регулярной основе
Партии вакцины будут поступать на регулярной основе
Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" заявила о получении первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Как передает RegioNews, об этом пишут "Новости Донбасса".
Так, глава боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что в Донецк было доставлено несколько тысяч доз вакцины. По его словам, теперь партии вакцины будут поступать на регулярной основе.
Он добавил, что с доставкой "Спутника V" начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории.
Напомним, ранее в Минздраве заверили, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.
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