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01 февраля 2021, 09:42 162

На оккупированном Донбассе заявили о получении российской вакцины от COVID-19

01 февраля 2021, 09:42 162
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Партии вакцины будут поступать на регулярной основе
Партии вакцины будут поступать на регулярной основе
Фото: из открытых источников
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Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" заявила о получении первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как передает RegioNews, об этом пишут "Новости Донбасса".

Так, глава боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что в Донецк было доставлено несколько тысяч доз вакцины. По его словам, теперь партии вакцины будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставкой "Спутника V" начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории.

Напомним, ранее в Минздраве заверили, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.

Донбасс вакцина боевики оккупанты Донецк

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