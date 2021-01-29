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Боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия
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29 января 2021, 08:11 4

Боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия

29 января 2021, 08:11 4
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток” было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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