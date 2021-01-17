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В ООС зафіксували чотири порушення: стріляли з гранатометів та кулеметів
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17 січня 2021, 10:08 113

В ООС зафіксували чотири порушення: стріляли з гранатометів та кулеметів

17 січня 2021, 10:08 113
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Від початку доби порушень не зафіксовано
Від початку доби порушень не зафіксовано
Фото: штаб ООС
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Протягом попередньої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч із населеним пунктом Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет та великокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше проросійські бойовики поранили українського воїна.

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