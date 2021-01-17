В ООС зафиксировали четыре нарушения: стреляли из гранатометов и пулеметов

С начала суток нарушений не зафиксировано

С начала суток нарушений не зафиксировано

Фото: штаб ООС

В течение предыдущих суток, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее пророссийские боевики ранили украинского воина.