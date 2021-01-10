На Донеччині без води вже тиждень знаходяться близько 40 тисяч жителів

Рятувальники забезпечують підвіз води населенню

Рятувальники забезпечують підвіз води населенню

Фото: ДСНС

Починаючи з 4 січня внаслідок поривів на водогоні "Горлівка-Торецьк" жителі Торецька, Залізного та населених пунктів Північне, Південне та Щербинівка, що на Донеччині, знаходяться без централізованого водопостачання.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

З метою забезпечення населення водою силами Головного управління здійснювався підвіз питної та технічної води населенню і до об’єктів критичної інфраструктури. Тільки протягом 9 січня силами Головного управління підвезено 378,4 т води. Всього, з початку залучення силами Головного управління здійснено підвіз 759,55 т води.

У ДСНС повідомляють, що протягом 8 та 9 січня працівниками КП "Компанія "Вода Донбасу", в супроводі піротехнічного розрахунку ДСНС України, було здійснено обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецьк" за межами смт Південне Торецької міської ради, водогін обстежено не в повному обсязі.

Зазначається, що продовження робіт заплановано на 10 січня за умов дотримання бойовиками режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялось, що через обстріл ремонтної бригади бойовиками на Донбасі: прокуратура відрила справу.