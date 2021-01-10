На Донетчине без воды уже неделю находятся около 40 тысяч жителей

Спасатели обеспечивают подвоз воды населению

Спасатели обеспечивают подвоз воды населению

Фото: ГСЧС

Начиная с 4 января в результате порывов на водоводе "Горловка-Торецьк" жители Торецка, Железного и населенных пунктов Северное, Южное и Щербиновка Донецкой области находятся без централизованного водоснабжения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

С целью обеспечения населения водой силами Главного управления осуществлялся подвоз питьевой и технической воды населению и объектам инфраструктуры. Только в течение 9 января силами Главного управления подвезено 378,4 т воды. Всего, с начала привлечения силами Главного управления осуществлен подвоз 759,55 т воды.

В ГСЧС сообщают, что в течение 8 и 9 января работниками КП "Компания "Вода Донбасса", в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, было осуществлено обследование участка водопровода "Горловка-Торецьк" за пределами пгт Южное Торецкого городского совета, водопровод обследован не в полном объеме.

Отмечается, что продолжение работ запланировано на 10 января при условии соблюдения боевиками режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела ремонтной бригады боевиками на Донбассе: прокуратура отрыла дело.