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10 января 2021, 13:21 102

На Донетчине без воды уже неделю находятся около 40 тысяч жителей

10 января 2021, 13:21 102
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Спасатели обеспечивают подвоз воды населению
Спасатели обеспечивают подвоз воды населению
Фото: ГСЧС
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Начиная с 4 января в результате порывов на водоводе "Горловка-Торецьк" жители Торецка, Железного и населенных пунктов Северное, Южное и Щербиновка Донецкой области находятся без централизованного водоснабжения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

С целью обеспечения населения водой силами Главного управления осуществлялся подвоз питьевой и технической воды населению и объектам инфраструктуры. Только в течение 9 января силами Главного управления подвезено 378,4 т воды. Всего, с начала привлечения силами Главного управления осуществлен подвоз 759,55 т воды.

В ГСЧС сообщают, что в течение 8 и 9 января работниками КП "Компания "Вода Донбасса", в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, было осуществлено обследование участка водопровода "Горловка-Торецьк" за пределами пгт Южное Торецкого городского совета, водопровод обследован не в полном объеме.

Отмечается, что продолжение работ запланировано на 10 января при условии соблюдения боевиками режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела ремонтной бригады боевиками на Донбассе: прокуратура отрыла дело.

ГСЧС спасатели вода авария Донецкая область
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