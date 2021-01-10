Ситуація на Донбасі: від початку доби спостерігається "тиша"

Серед українських воїнів бойових втрат немає

Серед українських воїнів бойових втрат немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї.

Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Відзначається, що серед наших воїнів бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається "тиша". Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.