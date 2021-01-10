10:41  10 січня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
11:14  10 січня
На Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ
10:13  10 січня
Ситуація на Донбасі: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
10 січня 2021, 10:13 48

Ситуація на Донбасі: від початку доби спостерігається "тиша"

10 січня 2021, 10:13 48
Читайте также на русском языке
Серед українських воїнів бойових втрат немає
Серед українських воїнів бойових втрат немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї.

Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Відзначається, що серед наших воїнів бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається "тиша". Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас бойовики військова техніка обстріли
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Всі публікації »
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »