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Ситуация на Донбассе: с начала суток наблюдается "тишина"
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10 января 2021, 10:13 48

Ситуация на Донбассе: с начала суток наблюдается "тишина"

10 января 2021, 10:13 48
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Среди украинских воинов боевых потерь нет
Среди украинских воинов боевых потерь нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье.

Также, российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что среди наших воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается "тишина". Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС Донбасс боевики военная техника обстрелы
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