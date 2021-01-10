Ситуация на Донбассе: с начала суток наблюдается "тишина"

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье.

Также, российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что среди наших воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается "тишина". Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.