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В ООС зафіксували сім порушень за добу з боку бойовиків
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03 січня 2021, 18:32 8

В ООС зафіксували сім порушень за добу з боку бойовиків

03 січня 2021, 18:32 8
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Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає
Фото: з відкритих джерел
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Від початку поточної доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка.

З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС військова техніка бойовики обстріли
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