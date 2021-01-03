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В ООС зафиксировали семь нарушений за сутки со стороны боевиков
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03 января 2021, 18:32 7

В ООС зафиксировали семь нарушений за сутки со стороны боевиков

03 января 2021, 18:32 7
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Фото: из открытых источников
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От начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. О всех фактах нарушений режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС военная техника боевики обстрелы
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