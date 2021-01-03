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Бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі
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03 січня 2021, 10:06 119

Бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі

03 січня 2021, 10:06 119
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Бойових втрат та поранень немає
Бойових втрат та поранень немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського – ще й з великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 3 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається "тиша".

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували дев’ять порушень "тиші”, сили ООС збили ворожий безпілотник.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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