Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения

Состояние здоровья раненых - удовлетворительное

Состояние здоровья раненых - удовлетворительное

Фото: из открытых источников

В течение прошедших суток на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южный.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.