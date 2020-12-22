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Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
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22 декабря 2020, 08:12 3

Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения

22 декабря 2020, 08:12 3
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Состояние здоровья раненых - удовлетворительное
Состояние здоровья раненых - удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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В течение прошедших суток на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южный.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел боевики ранение
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