ООС: боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Ситуация остается контролируемой украинскими защитниками

Ситуация остается контролируемой украинскими защитниками

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики трижды нарушили режим "тишины" в Донбассе.